【十一．示威】中槍男生獲准保釋外出 (18:17)

控罪指，案中第六被告、報稱學生的曾志健被控與理大博士生的第7被告邱宏達於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動；另曾志健被控於同日在鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。

裁判官指出，若法庭下令曾志健交由警方看管，便等同法庭拒絕被告的保釋申請，問控方相關做法有否對控方構成實際不公，控方表示沒有，但重申做法不符法律條文。裁判官最終裁定，在法律上有權容許被告在不由自主、或受重傷而缺席聆訊的情況下，就其保釋申請進行裁決，並批准曾志健以5000元現金、不得離港的條件保釋外出。

同案兩名昨日仍留院的被告，今午出院到庭應訊，裁判官批准二人保釋至11月14日再訊，其中需以助行器出庭的李振文（25歲）須遵守每日到警署報到、交出1萬元保釋金、不准離港等條件；郭小琴則須遵守每周到警署報到一次、交出5000元保釋金，及不准離港等條件。二人被控於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動。

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