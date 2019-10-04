【十一．黃大仙】暴動案4學生出院應訊　男生投訴遭警「撼頭埋牆」 (18:40)

涉黃大仙暴動案的4名被告都是學生，分別是麥浩偉（22歲）、方銘（18歲）、郭晞桐（17歲）及戴珮玲（19歲）。四人同被控一項暴動罪，控罪指被告在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。四人因留醫而缺席昨日提堂，其中麥浩偉的手臂包紮着，亦要用步行架輔助走路，獲裁判官批准可坐下應訊。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，又稱不反對保釋，惟希望法庭考慮向被告頒布宵禁令。

辯方律師均反對宵禁令。代表被告麥浩偉的律師投訴指出，警方在拘留期間對被告使用過分武力，包括有軍裝警員拳打他的肚子、有便衣警將他「撼頭埋牆」、用水樽攻擊其下體等。律師稱被告盤骨受傷，惟被捕後至翌日午夜才送院。據悉，被告曾扣押於黃大仙警署。

裁判官批准4名被告以1000元保釋，其間毋須遵守宵禁令、不准離港，每周到警署報到一次，亦要居於報稱地址。案件押後至11月28日再提堂。

至於黃大仙涉非法集結一案，涉案的教學助理羅妙霏（24歲）今日提早出院。她被控以一項非法集結罪，控罪指稱，被告於黃大仙鳳德道及盈鳳里參與非法集結。被告獲准保釋，其間不得離港，每周須到警署報到一次。案件押後至11月28日再訊。

同日有人在太子站外張貼文宣引起爭執，護理員蔡妙兒（56歲）被控一項普通襲擊罪，獲准保釋至11月13日再訊。

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