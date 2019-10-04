涉國慶前夕管有汽油彈材料　兩被告出院提堂毋須答辯 (17:45)

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兩名被告為廚師李威龍（25歲）及中五生廖子文（17歲），控罪指出，他們9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一單位內管有製造汽油彈的原料，意圖作非法用途。據悉，警方當日有搜查令到案發單位搜查。

控方申請將案件押後，讓警方作進一步調查，包括翻看閉路電視片段、做化學測試和化驗。辯方指出，沒有證據顯示所搜獲物品用作製作汽油彈，認為宵禁令非必須。辯方另透露，李威龍於上環一間本地餐廳任職廚師，平日工作至晚上11時；廖子文為荃灣一間中學的中五學生。兩人獲准以3000元及5000元保釋，其間不得離港，亦須守宵禁令。

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