醫管局明年增逾萬普通科診症名額　伊院將加40急症外科病牀 (17:20)

九龍中醫院聯網總監盧志遠表示，上年度聯網醫生流失率為6%，護士流失率為7%，均較上一個年度分別增加1%，其中以眼科和放射科醫生居多，部分涉及副顧問醫生。聯網於今年7月至8月已增聘超過90位醫生及200位護士，以配合病牀及診症名額增加。

今年4月完成翻新的佛教醫院副醫院行政總監譚鉅富稱，該院的內科部現有178張住院病牀，為紓緩伊利沙伯醫院的病牀壓力，今年第四季會增設40張內科病牀，縮短輪候時間。該院亦已預留空間，增設額外90張內科病牀，惟目前未有確切時間表。佛教醫院翻新的病房後，加入長者友善元素，如病房門口有防遊走系統，如有長者離開，其身上裝載的儀器會觸發警報，另地面亦新加防滑物料等。

另外，聯網預計啟德發展區新急症醫院將於2025年投入服務，屆時將提供2400張住院及日間病牀、37間手術室。醫院將設腫瘤科中心、專科門診診所、社區健康中心等。盧志遠稱，啟德發展區新急症醫院落成後，大部分伊利沙伯醫院的服務，如急症室服務將會搬到新醫院，又希望將伊院現址重建一間大規模的新醫院，但由於計劃需時，暫未能提供時間表。

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