【禁蒙面法Q&A】李家超：有不同方法識別警員　專業工作宗教健康理由可蒙面 (16:24)

問：要求警執勤時不要蒙面？

保安局長李家超：警員執行職務時，無論崗位是什麼，都有方法識別，軍裝有編號，便裝有委任證，速龍小隊有頭盔可作識別，警隊亦有方法識別不同警員。

然而，暴徒若蒙面，幾乎無法識別；暴徒能離開現場，而警員因職責所在要留在現場。政府立《禁蒙面法》，是希望減少蒙面犯法的人，警方亦因此毋須使用武力行動，立例目的是恢復社會秩序。

問：在公眾地方戴口罩有無問題？

李家超：規例賦權予警員，在某些情況下要求身處公眾地方的人，除去該人的蒙面物品以核實身分；若市民拒絕按警方要求除下蒙面物品，警員有權除去有關物品。不遵從者最高可囚6個月及罰款1萬元。

律政司長鄭若驊：警員核實市民身分後，市民可戴回蒙面用品。

問：有什麼豁免情況？

李家超：規例禁止以下三個情況下蒙面，包括：在《公安條例》規管的遊行集會、在未經批准集結、在非法集結或暴動中蒙面；一經定罪，最高可囚1年及罰款2.5萬元。他補充，以下情況下容許蒙面，包括：因從事專業或受僱工作、宗教理由及健康或醫學理由。

問：為何獲不反對通知書的遊行集會也受限制？為何市民沒有不被「起底」權利？

李家超：戴口罩已變成趨勢，無論本身遊行示威開始時合法與否，都有機會演變成嚴重暴力行為；訂立規例是希望回復回歸後過去22年來，和平有序地表達意見而不對社會構成嚴重影響。

問：在示威地區的居民如戴面罩免吸入催淚煙，或因流感高峰期而在戴口罩保護，會否違法？

李家超：規例已列明什麼是合法合理辯護。只要市民提出足夠證據帶出論點，控方又無足夠排除合理疑點的證據來否定，法庭有絕對權力按每人提出的理由或實際情況，決定其是否有合理辯解而免責。

問：會否廢除規例？

立法會文件指出，由於規例旨在處理現時危害公共安全情況，將來若減退至無理據繼續實施規例的水平時，保安局便會徵求特首會同行政會議批准廢除規例。

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