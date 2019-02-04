【禁蒙面法】岑敖暉提覆核求法庭裁違《基本法》　斥政府可無上限侵害港人自由財產 (19:25)

岑敖暉續說，政府推行緊急法，只需召開閉門會議後便可，毫無民意基礎，「今日可以立（禁）蒙面法，聽日可以透過緊急法容許香港警察沒收或充公香港人財產」，並指此先例一開，香港政府便可無上限任意侵害香港人的人身自由及性命財產。

岑敖暉在申請書指出，有些人為免政治迫害會選擇匿名參加政治活動，《禁蒙面法》阻礙了他們參加公眾集會，違反《基本法》第27條、即「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由」，以及《香港人權法案條例》第16及17條、即「意見和發表的自由」及「和平集會的權利」。

岑敖暉在庭外表示，這是香港回歸後政府首次引用緊急法，對香港人的人身自由及按照《基本法》享有的權利作出大幅度的限制，因此他不惜改變原本計劃，延遲報名參選區議會，優先處理並提出司法覆核。

岑敖暉說，單單依賴司法制度阻止政府為所欲為及鎮壓香港人並不足夠，希望香港人繼續維持近月「撕一貼百」的精神，「我哋千千萬萬個香港人，每日戴住面巾、口罩、豬嘴，睇下香港警察可以拉到幾多人。」

他強調，香港人民意清晰，無論政府採取任何行動「整色整水」，甚至實施宵禁，均不會阻止香港人爭取五大訴求的決心。

郭卓堅則說，林鄭月娥從北京回港數天便推《禁蒙面法》，反問「以後係咪北京話（香港）做乜就做乜？我哋《基本法》同一國兩制以後仲有咩用？」

【16:00】特首林鄭月娥於今日（4日）下午3時召開記者會，宣布決定引用香港法例第241章實施《禁蒙面法》，並於明日（5日）凌晨零時起生效。學聯前副秘書長岑敖暉表示，將於今日5點前就條例提出司法覆核，表示法律團隊現正準備及撰寫相關法律文件，若有進一步消息會再作通知。

《禁蒙面法》規定任何人不得在身處以下活動時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，包括：非法集結、未經批准集結等。

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