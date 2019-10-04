【禁蒙面法】李家超：規例賦權予警員　要求公眾除去蒙面物品核實身分 (15:43)

李家超解釋，規例禁止以下三個情況下蒙面，包括：在《公安條例》規管的遊行集會、在未經批准集結、在非法集結或暴動中蒙面；一經定罪，最高可囚1年及罰款2.5萬元。他補充，以下情況下容許蒙面，包括：因從事專業或受僱工作、宗教理由及健康或醫學理由。

李家超指出，規例賦權予警員，在某些情況下要求身處公眾地方的人，除去該人的蒙面物品，以核實身分。不遵從者最高可囚6個月及罰款1萬元。律政司長鄭若驊補充，警員核實市民身分後，市民可戴回蒙面用品。

鄭若驊：禁蒙面法構成干擾與近月暴力行為相稱

鄭若驊指出，終審法院案例指出，若要對《基本法》及《香港人權法案條例》的人權保障施加限制，必須通過相稱評估，4個評估步驟包括限制措施是否為達至合法目的；是否與達至合法目的有合理關連；措施是否會違至該目的的相稱方法；措施帶來的社會利益及受憲法保護的個人權利受限之間，是否取得合理平衡，會否為達至社會利益而令個人受過分嚴苛的負擔。

她表示，《禁蒙面法》實施的合法目的，是為保障公共安全及秩序，以防止進一步暴力及騷亂，讓香港恢復和平穩定，並阻止暴力者隱藏身分進行非法行為而逍遙法外，並有助警方執法及調查。有關措施不損害市民言論自由及和平集會自由的本質，市民仍可在不使用蒙面用品情況下自由參加合法和平的公眾活動；措施亦不禁止市民在有合理辯解前題下用蒙面用品。鄭若驊認為，鑑於近月本港的暴力行為，《禁蒙面法》構成的干擾符合相稱原則。

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