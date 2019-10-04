【禁蒙面法】政府引緊急法訂禁蒙面法　10．5起生效（附條文） (15:09)

香港非進入緊急狀態

林鄭月娥稱，訂立《禁止蒙面規例》的決定不容易，但以今日情況來說，是必須的。雖然引用的是《緊急情況規例條例》，但不等於香港進入緊急狀態，行會也不是宣布香港進入緊急狀態，而是在香港出現危害公共安全情況下，訂立任何合乎公眾利益的規例。林鄭月娥補充，若規例日後再無需要，政府可以撤回。

立法會10．16復會提交審議

此外，規例是制止暴力行為，針對犯法的暴徒。她說，這是規例，屬先定立後審議的附屬法例，會在立法會10月16日復會後，提交予立法會審議。

《禁止蒙面規例》立法會參考資料摘要：link.mingpao.com/60562.htm

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