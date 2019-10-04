【禁蒙面法．示威】香港仔中心首現示威者堵路（不斷更新） (20:29)

【20:26】南區首現示威，今晚有人走出香港仔中心一帶的馬路，以雪糕筒及垃圾桶等物件堵路。有示威者破壞商舖玻璃。

【20:18】在灣仔一帶，有示威者與警察總部警員隔路對峙。

【20:12】沙田站的自動灑水系統被破壞，正不斷灑水。

【20:11】在旺角警署，有廣播呼籲市民停止向警署擲物，否則會被拘捕。此前有人行近旺角警署，被水馬後的警員噴射胡椒噴霧。

【20:07】在黃大仙，有示威者開始堵塞龍翔道。

【20:04】有示威者走入港鐵沙田站破壞設施。

【19:59】有市民在尖沙嘴星光大道亮起手機燈。在沙田，大批市民聚集於新城市廣場，惟商場已關燈，另有大批人走出沙田政府合署附近一帶的馬路。

【19:52】在金鐘現場，有人大叫「往銅鑼灣」。

【19:49】較早前有大批示威者進入觀塘站破壞，該站現時有廣播宣布，將會關站，請乘客盡快離開。

【19:39】立法會秘書處晚上7時26分發出紅色警示，促所有人在安全情況下，須立即撤離立法會綜合大樓。

【19:33】中上環的人潮改往向金鐘政府總部走。

【19:17】金鐘夏慤道一帶亦見大批人潮，現場交通受阻。

【19:00】有人於中環香港中華總商會外縱火，焚燒垃圾桶及一些雜物。在銅鑼灣，希慎廣場及崇光百貨（SOGO）已關門。

【18:47】近百人聚集旺角警署外，有警員在警署內外以強光照向人群。

【18:46】上街的市民不斷高叫新口號，包括「香港人，反抗」，「我要戴口罩」、「蒙面無罪，立法無理」。

【18:44】東區走廊東西行線交通擠塞。

【18:27】示威者沿干諾道中往西環方向走。另外，中環國際金融中心（IFC）二期關閉。

【18:17】香港教育大學宣布取消今晚所有課堂及考試。

【18:05】在中環，消防到場，將馬路上的火種撲熄。

【17:57】在銅鑼灣、旺角，部分商舖提早關門；觀塘apm商場亦提早關閉。

【17:50】中環示威者高叫「解散警隊」口號，並有示威者在環球商場對出馬路焚燒雜物。

【17:45】香港理工大學宣布，原訂於明日（5日）舉行的「教育資訊日」將會延期。最新詳情稍後會上載理大相關網頁。

【17:30】有超過20名身穿校服的學生在旺角彌敦道遊行及叫口號，包括「六大訴求，缺一不可」，「蒙面無罪，惡法可恥」。 現場所見，遊行隊伍中有身穿拔萃女書院校服的學生。

香港城市大學緊急事故應變小組發通告表示，學校今日（4日）停課，因預計可能出現混亂及交通隨時中斷。有關補課安排稍後將會公布。

【16:45】特首林鄭月娥聯同一眾司局長下午3時宣布《禁蒙面法》將於明日（5日）凌晨零時起生效，有市民下午在又一城商場聚集高呼口號，其後約4時許有人走出九龍塘窩打老道以雜物堵路。示威者其後離開馬路，返回又一城商場。

位於附近的香港浸會大學部分學院透過電郵及短訊通知學生，有鑑於附近交通情況，4時半後的課堂取消，呼籲學生離開校園。香港浸會大學持續教育學院網站發出通知，指學院會取消今明兩日的課堂，並呼籲學生留意短訊。

有浸大職員表示，浸大正通知師生、職員今日（4日）晚上所有本科和非本科的課堂均取消，研究院正考慮取消明日（5日）課堂，部分行政部門的職員亦收到通知可提早離開校園。另外，香港科技大學及公開大學均透過電郵通知學生，今晚6時後的課堂將會取消，職員穿梭巴士服務將會如常。

【16:30】大批示威者聚集在干諾道中、畢打街一帶，有人以雪糕筒等堵路。

【15:03】因應消息指出政府即將藉《緊急法》訂立《禁蒙面法》，網民號召今午（4日）在中環遮打花園舉行「反緊急法遊行」。中午12時半，遮打花園有百計不同年齡的市民聚集，全部都戴上口罩，部分更戴了太陽眼鏡，記者現場訪問部分出席者，大多是在附近工作，趁午飯時間到來。至12時45分，聚集的人愈來愈多，一起高呼反修例口號。

12時50分，聚集的市民起步，沿終審法院外皇后大道中遊行，其後遊行隊伍佔據大道中部分行車線及電車路。遊行隊伍其後再佔據德輔道中西行線，並向街上市民招手高呼「一齊行」，沿途電車上亦有乘客伸出手攤開顯示「五」，以示支持。

至1時15分，數千人的遊行隊伍沿干諾道中前進，高呼「香港人，反抗」、「口罩無罪，立法無理」。遊行隊頭其後沿交易廣場旁邊畢打街向海旁方向前進，轉至國金中心機鐵站後改到對面行車線，隊頭其後再返回干諾道中，欲返回遮打花園。至下午2時半，大道中仍有逾百人繼續佔據部分行車線，高叫口號，其餘遊行市民都已經散去。

另外，沙田新城市廣場和太古城中心中午都有戴口罩市民聚集，高叫口號。

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