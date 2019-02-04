佔旺女村長被控3年前暴動終開審　法庭保安要求旁聽者「除口罩」　司法機構：溝通問題 (14:53)

被告畢慧芬（23歲）否認兩項暴動罪，案件已押後4次，主審法官練錦鴻直言「已浪費好多公帑」，不容許案件再一次押後。

控方開案陳辭指出，被告2016年2月9日零晨身穿黑色外套及長褲、戴著黃色冷帽、眼罩及白色手套，在西洋菜南街5至19號的「麥當勞」外掘起行人路的磚塊。同夜約4時及5時許，有100至150人戴口罩，分別在山東街、豉油街與西洋菜南街交界聚集，並向警方投擲磚頭等硬物，案發時被告亦在場。互聯網錄像及多間傳媒的網上照片均拍攝到被告手持磚塊，蹲在西洋菜南街5至19號「麥當勞」外，她身後有載着磚塊的發泡膠箱及一團燃燒的火。

2月9日清晨約6時，約200人在豉油街面向彌敦道方向，向警方封鎖線投擲不同物件，包括磚塊，而警方與人群之間有一個火堆。有傳媒錄像拍攝到被告身處人群中最前方，她曾把物件拋入火堆中。有警長遭被告身旁的人投擲硬物擊中，眼角、前臂、小腿及膝頭受傷。

警方同年7月7日拘捕被告，她在警誡下招認案發前往旺角，但聲稱只幫忙掘磚，沒有向警方扔磚。警方亦在被告家中搜出衣物，被告承認部分是她案發所穿衣物。

另外，有旁聽者戴口罩到庭，被法庭保安喝斥必須除口罩才可到庭內。記者上前詢問，保安稱「上頭命令」、「司法機構咁講」。惟記者再詢問司法機構人員，以及相關物業管理公司「中海物業」經理，他們均表示沒有下達「旁聽者入庭前必須除口罩」的命令，並指可能是「溝通問題」，會通知其他法庭保安跟從現有規則工作。案件今午續審。

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