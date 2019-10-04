【十一．黃大仙】涉暴動劇團演員准赴台演出　投訴遭警員棍打延遲送院 (14:25)

10．1國慶多區示威引發衝突，15人涉黃大仙暴動一案，其中兩名被告今日（4日）出院，被押往西九龍裁判法院應訊，其中一人的律師在庭上投訴，被告被捕時遭警員用警棍打頭和手肘，以及扣押逾11個小時才送院。
兩名被告為演員郭小杰（28歲）和中六生溫梓霖（17歲），同被控一項暴動罪，控罪指被告10月1日在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。
控方申請押後案件，以待警方進一步調查。代表被告郭小杰的律師指出，他所屬的劇團早前獲台灣一間大學邀請，下月3至7日到高雄表演劇目，希望裁判官批准他離港赴台。
律師亦在庭上投訴，被告郭小杰被捕時沒有反抗，卻遭警棍打到頭部和手肘。另外他下午5時半被捕，其間向警員要求接受治療，等到翌日凌晨約5時才送院。
裁判官終批准兩人以1000元保釋。除了被告郭小杰可赴台演出，其餘日子不得離港，其間每周到警署報到一次，亦要居於報稱地址。案件押後至11月28日再提堂。
逃犯條例 相關報道：
港鐵稱83車站受破壞800閘機損毁 劉天成：部分設施已無後備零件
涉襲《環時》記者青年 再涉7·14沙田襲警 官批押後索法律意見
相關字詞﹕十一遊行 10月1日遊行 逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 五大訴求 警民衝突 黃大仙 暴動罪 警察 警棍 編輯推介