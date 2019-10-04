【十一．黃大仙】涉暴動劇團演員准赴台演出　投訴遭警員棍打延遲送院 (14:25)

兩名被告為演員郭小杰（28歲）和中六生溫梓霖（17歲），同被控一項暴動罪，控罪指被告10月1日在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查。代表被告郭小杰的律師指出，他所屬的劇團早前獲台灣一間大學邀請，下月3至7日到高雄表演劇目，希望裁判官批准他離港赴台。

律師亦在庭上投訴，被告郭小杰被捕時沒有反抗，卻遭警棍打到頭部和手肘。另外他下午5時半被捕，其間向警員要求接受治療，等到翌日凌晨約5時才送院。

裁判官終批准兩人以1000元保釋。除了被告郭小杰可赴台演出，其餘日子不得離港，其間每周到警署報到一次，亦要居於報稱地址。案件押後至11月28日再提堂。

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