【逃犯條例】9．29遊行被控暴動　已出院被告准保釋再訊 (14:30)

早前留醫的被告劉俊謙（24歲），報稱是文員，被控一項暴動罪，控罪指出，他於港島金鐘道一帶，連同其他身分不詳的人參與暴動。據悉，劉俊謙當日被捕時被壓住，導致頸椎和背部受傷。

控方申請將案件押後至12月23日再訊，以待警方進一步調查。辯方透露，被告是一名客戶開發主管，下月12至17日要去杜拜見客戶，公司已全數支付機票。

裁判官批准被告以3000元保釋，除了下月去杜拜的公幹行程，其餘時間不得離港；其間要守禁足令，不得前往金鐘一帶，亦要每周到警署報到一次。案件押後至12月23日再訊。

另外，涉及夏慤道暴動案的兩名被告早前獲准保釋，條件包括不得離開香港，今提出離港的申請。兩名被告為商人陳海蓬（27歲）及產品檢測員游茜茹（22歲），同被控一項暴動罪，被控於港島夏慤道一帶參與暴動。裁判官終批准兩人分別於本月25至31日及本月7月11日到越南和日本大阪離港申請，兩人回港後須向法庭交出旅遊證件。

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