涉收囚犯9萬元貸款　懲教署職員准保釋押後下月審前覆核 (11:52)

任職懲教署工藝教導員的首被告朱家豪（41歲），以及在囚的次被告江達隆（30歲），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪。

控罪指出，2017年7月1至24日，兩名被告串謀使一名公職人員、即懲教署工藝教導員朱家豪，在無合理辯解下接受一筆4萬元貸款，作為朱家豪作出憑公職人員身分傾向於或保持傾向於優待江達隆的報酬。另外朱家豪另涉分別於去年1月16日、2月14日及3月7日，3次在無合理辯解下接受3筆共5萬元貸款，作為他傾向於或保持傾向於優待另一名受他督導囚犯的報酬。

控方表示，已向次被告江達隆錄取口供，審訊將傳召五名證人，包括次被告及其母。辯方申請將案件押後10星期，惟主任裁判官錢禮指控罪簡單，毋須押後太久。裁判官下令將案件押後至11月15日再訊。

次被告繼續還押，首被告保釋候審，首被告與一名女士舉傘離開法院時，以身體撞向在場拍攝的記者，被問到為何撞人，他反指「我跌親唔得呀？」該名女士又向記者方向舉雨傘。其男親友更一度舉起手，作勢欲打該名記者，並以粗口指罵。

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