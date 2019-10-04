【逃犯條例】莊陳有：警對待18歲下青年嚴苛　致未定罪者押兒童院 (11:10)

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莊陳有說，警方對待18歲以下青年嚴苛，過去曾有被捕青年求情時被打，警方又以各種方法阻礙青年找律師或尋求成年人照顧，如向法庭申請照顧及保護令，令他們被判入屯門兒童及青少年院暫住，沒辦法得到家庭照顧，他認為，青年未被法庭定罪都假定是無辜，批評警方的做法在人情上說不通。

他續說，其實香港法例都有保障未成年人，惟警方現時濫權情況嚴重，令人覺得很多事都難追訴，遂決定將事件提交聯合國，以國際角度，判斷香港有否違反《兒童權利公約》的規定。

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