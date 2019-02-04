【反蒙面法】葛珮帆：透過《緊急法》推出較合適　郭榮鏗：不應繞過立法會 (09:59)

本身為「禁蒙面法推動組」召集人葛珮帆表示，暴亂愈來愈嚴重，有人招募「死士」，聲言要殺警察，街坊亦投訴失去自由，害怕外出，旅遊業也大受影響。她說，在「旺角暴亂」後一直要求政府實施《反蒙面法》，但政府一直表示很難做到。

葛珮帆表示，政府若今日公布實施《反蒙面法》，她可以立即解散「推動組」。她說推動組有成員已被起底，其辦事處亦遭恐嚇會被破壞。

郭榮鏗表示，推《反蒙面法》不能解決現時亂局，不會令示威者卻步，只會令民情拉緊，而繞過立法會的程序比《逃犯條例》修訂更差，因為這做法徹底破壞法律基礎，極可能遇到司法覆核，若在司法覆核下取得禁制令，可馬上停止訂立法例工作。他又擔心引用《緊急法》不會只用於訂立《反蒙面法》，而會進一步延長警方扣留被捕者的時間、取消區議會選舉等。他說，推行《反蒙面法》的國家都是民主國家，但香港無雙普選，不能和相關國家相比。

葛珮帆表示，政府一定衡量過司法覆核的可能。她認為若引用《緊急法》訂立《反蒙面法》，當停止動用《緊急法》，《禁蒙面法》便會失效，長遠需要經立法會立法。

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