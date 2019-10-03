港聞

【多區衝突】警太古再放催淚彈　示威者觀塘道設路障 (23:58)

【23:58】大批防暴警察於元朗站戒備。

【23:39】在觀塘道，有警員到場，清除示威者設置的路障。

【23:26】大批防暴警察在太古站A1出口戒備，有港鐵職員到場拉閘。

【23:20】警方在太古英皇道康怡花園樓下施放催淚彈。

另外，示威者在觀塘道設路障，往牛頭角方向交通受阻。

【23:18】警方在太古舉藍旗，警告在場市民正參與非法集結，並舉黑旗警告會使用催淚煙。

【23:14】有示威者在港鐵觀塘站對下的觀塘道設路障堵路。觀塘站較早時已關閉。

【23:03】太古站B出口已落閘。有市民指罵警察，指他們「破壞香港法治」，「Shame on you」。警員再次戴上防毒面具。

【22:58】警方表示，晚上近10時，大批暴力示威者闖入太古站破壞，及後又衝出太古英皇道非法佔路。警方在警告無效下已施放催淚煙及使用適當武力驅散。

警方又稱，大批暴力示威者在屯門以水馬、鐵欄等雜物，於屯門公路、屯門鄉事會路及屯興路近屯門大會堂一帶，設多重路障，堵塞馬路，令交通受阻；有示威者破壞屯門政府合署，擊碎多塊玻璃。

【22:40】太古康怡廣場外防暴警與市民對罵，互相指摘對方是「暴徒」，又有警員連續多次指罵市民是「死曱甴」；有市民指罵警員不讀書，警員則指市民「生得矮，四眼龜」。警員並以強光照射記者。

【22:32】太古防暴警在康山道康安街交界築防線，有警員一度舉起胡椒噴劑指嚇記者及市民，又有警員用電筒照射市民，大罵「市民吖嘛，日日都市民吖嘛」、「唔使匿埋㗎」、「一陣間唔好行得咁快呀你！」有站在馬路的警員揮動警棍，要求隔着欄柵、站在行人路上的記者行開，稱其「電話有得zoom，唔使企咁近」。

【22:22】有示威者堵塞屯門公路，有九巴司機落車搬開路障後開車離開，其後多部車的司機亦搬開路障離開。

【22:19】太古康山道防暴警察再次向康怡廣場方向推進，並要求記者離開，又開咪喝令行人路上市民離開，「唔好企喺度啦！走啦！」市民回罵他們是「黑警」、「殺人犯」。

【22:14】警員沿康山道推進至近筲箕灣的英皇道交界設防線，並有警員指示同袍「除豬嘴（防毒面具）換mask（面罩）」。

【22:05】防暴警察返回太古英皇道，舉黑旗警告會使用催淚煙，其後在晚上約10時05分施放催淚彈。

【21:57】有市民發現港鐵太古站其中一個出口外有閉路電視，多人張開雨傘後以激光筆照射。另有人將街外的橙色垃圾桶蓋擲入太古站內的一條扶手電梯，扶手電梯停止運作。

【21:47】中槍男生曾志健就讀的荃灣公立何傳耀紀念中學外有大批市民聚集，在學校大閘掛上留言板，並在外牆張貼文宣單張。

【21:41】太古康山廣場外仍有市民聚集佔據數條行車線，有駛經的車響號支持，市民聽到後歡呼，並有人以雜物設路障。有人播放《願榮光歸香港》，市民並高叫「光復香港 時代革命」等口號。有男子一度質疑有當區政黨成員較早時報警，令太古站「（夜晚）6點幾就有警察」，呼籲其他人「一票不投」該政黨。

【21:22】晚上約9時15分，防暴警察護送旅遊巴退回康山道，部分警員登上旅遊巴，有市民一度以硬物擊打車尾，警員舉槍戒備，旅遊巴數分鐘後駛走，再有部分警員亦陸續登上警車。其餘未上車的警員與市民衝突，有警員向市民施放胡椒噴劑及揮動警棍後再退回警車外，並有數名警員再舉防暴槍指向市民，隨後分別登上多部警車離開。

【21:05】今晚（3日）一連第二日有多區集會，聲援10月1日在荃灣遭警察近距離開槍擊中胸口的中五男生。

防暴警戴面罩與市民太古站對峙

在港鐵太古站，晚上近8時有一批市民包圍車站控制室，稱不滿港鐵服務。大批持長槍及盾的防暴警察到場與市民對峙，其中大部分警員戴上遮蓋口鼻的黑色面罩，且沒有展示警員編號或委任證；市民則絕大部分無戴任何口罩或面罩。高峰期太古站內有數百名市民聚集，其間一名無戴口罩的男子指罵警員。

至晚上約8時半，警員離開太古站，在不同街道游走，部分市民跟隨其後繼續指罵。該批警員於晚上約8時45分走到康山花園對開的英皇道一帶停留，在太古站內曾指罵警員的男子上前連番追問「呢度係咪防線？」另有市民大叫「關窗呀樓上！」

晚上約8時50分，有警員突然採取拘捕行動，最少一名男子被按在地上，其後押上一部旅遊巴。在場市民大叫「放人」，有女子大罵警員「賤格，無端端拉人」。約5分鐘後多部警車到場，警員與市民推撞，並有警員警告在場市民「非法集結」，市民則回應該處是私人地方。

近晚上9時，英皇道現場約有數百人聚集。

市民沙田新城市唱《願榮光歸香港》

沙田新城市廣場，聚集市民高叫「六大訴求　缺一不可」等口號，新增的第六項訴求是解散警隊。

晚上8時許，數百名市民聚集新城市廣場中庭及其他樓層，除叫口號外，亦合唱《願榮光歸香港》及《試問誰還未發聲》等抗爭歌曲，其中唱《願榮光歸香港》前，有人呼籲在場人士肅立及將右手按在胸前。

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