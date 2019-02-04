【929衝突】社工許麗明控襲警提堂　投訴被警當Object　綁手5小時神經線受損 (21:24)

許麗明（50歲）被控一項襲警罪，控罪指她今年9月29日在金鐘道襲擊警員莊的朗；被控暴動罪的樊耀淦（28歲）及陳澍峰（20歲）被指同日分別在金鐘道及夏慤道參與暴動；陳澍峰右腳打石膏，須坐輪椅出庭應訊。

每星期警署報到 不准離港

控方申請將案件押後12星期待進一步調查，許及樊獲准以5000元保釋，陳准以1000元保釋。三人每星期須到警署報到一次，不得離港，必須居住在報稱地址，其中樊及陳要守禁足令，不得前往金鐘一帶。

許麗明代表大律師則申請一次性離港豁免，希望法庭批准她10月13至21日離港，參與受外地民間司法改革基金會邀請的交流。裁判官聽畢陳辭，終批許該段時間離港。

另外，兩名被告均在庭上投訴警方，希望法庭記錄在案。樊耀淦投訴送院後，有便衣警在他不適及不情願下強行拍照；許麗明投訴警方無視她要求就醫及會見法律代表，至被捕後7小時才准她會見律師，9小時才送她到醫院。

批警禁被捕者見律師阻就醫

許麗明在庭外指出，被捕後更深感社工必須在示威現場作被捕支援。她表示，有同行年輕被捕者要求致電家人及律師，警方隨即稱「不可以」，又指疑犯會「通風報信」，就算許麗明律師到達警署後，警方仍向她訛稱「律師未到」，遲遲不准她會見律師。

許麗明慨嘆，自己被捕後是一件「object」，警方以索帶用力綁她雙手良久，待她雙手失血「感到冰凍」仍不鬆綁，直至她感到「隻手就嚟廢」，有女警看後才匆忙鬆綁。許透露，她被捕後5小時雙手一直綁在背後，醫生稱已傷及神經線。她憶述，當時警署有頭破血流的疑犯，連同十幾人要求就醫，警方卻以「安排緊」拖延，批評警方以此手法剝削他們權利，甚至影響疑犯健康。

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