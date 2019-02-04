【十一．黃大仙】15人控暴動提堂　有被告投訴遭強迫戴裝備拍照　憶警稱「收工陀埋支炮一槍一件」 (20:40)

有6名被告投訴，羈留期間遭警方強迫戴上裝備拍照，其中一人投訴警員曾恐嚇稱「你哋咪繼續出來，我收工陀埋支炮出嚟，咪一槍一件」。

被告依次為：演員郭小杰（28歲）、張啟昌（20歲）、剛畢業的何文謙（25歲）、溫梓霖（17歲）、麥浩偉（22歲）、譚鈞朗（21歲）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、文員王明佑（21歲）、宴會統籌伍祖儀（22歲）。當中有4人尚未出院，押後至10月10日再訊，或出院後提早再訊。

15人（7女8男）同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。據悉，控方指稱當日下午近2時起，黃大仙區有非法集會，直至下午3時半至5時期間，逾百名示威者佔據龍翔道行車線，其間有人涉燒車、投擲汽油彈及磚頭等，在清場行動拘捕本案15名被告，但沒有指控他們有何行為。

其中6名被告投訴警方強制要求他們穿裝備拍照，例如戴頭盔、護目鏡、「豬嘴」等。當中一人投訴延遲就醫，10月1日晚上8時許要求見醫生，至翌日凌晨5時才送往醫院；在10月2日往搜屋期間，有一名警員恐嚇他稱：「你哋咪繼續出來，我收工陀埋支炮出嚟，咪一槍一件。」法庭將相關投訴記錄在案。

主任裁判官羅德泉押後至11月28日再訊，以待警方一步調查，並批准各人以1000至5000元保釋，除了其中一名被告定期需往深圳覆診箍牙外，其他人不准離港，毋須遵守宵禁令。

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