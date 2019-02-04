【逃犯條例】譚文豪區諾軒獲撤阻差辦公罪　引述律政司：不恰當起訴　區涉襲警本月17日提堂 (20:10)

7月7日反修例遊行後，警察隊員佐級協會主席林志偉曾去信立法會主席梁君彥，稱警方在旺角清場時，譚文豪及區諾軒刻意在警方防線前挑釁警方。譚文豪今在facebook指出，他在7月中已就有關阻差辦公指控，借用2005年「談立徽案」法庭判辭指出，單單與警察理論、糾正警察的錯誤不構成阻差辦工。他表示，今次律政司的決定，摑了員佐級協會一巴，同時證明議員有權在前線行使監察權，糾正警察錯誤，警察不應阻撓，甚至隨意恐嚇巿民、指控巿民阻差辦工。

譚文豪列出時任終審法院常任法官陳兆愷在2005年「談立徽」案判辭中，對阻差辦工的解釋，「阻差辦工的『阻礙』，不應是瑣碎、無聊的阻礙；如果當事人只是保障自己權利，例如行使其緘默權而不說話，要求警察澄清所為何事，或者與警察理論，企圖糾正警察的錯誤，或者想保護正被警察查問的親友等，都不構成阻差辦公」。

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