【中五生中槍】醫生協會批警開槍　警4協會反駁顛倒是非 (20:25)

香港公共醫療醫生協會前日（1日）強烈譴責香港警察使用過分武力清場，開槍嚴重傷害示威者，蓄意射傷市民，批評警員選擇以殺傷力更大的手槍向傷者的左胸發射，行徑「與行刑無異」。警察評議會職方協會今（3日）去信香港公共醫療醫生協會，反駁指對方提出超越本身專業範疇、歪曲事實、顛倒是非、立場偏頗、亂扣帽子的失實譴責，對此感到極度遺憾及憂慮。
警察評議會職方協會質疑，香港公共醫療醫生協會對當時有超過10個示威者手持鐵槌、扳手及汽油彈等武器包圍攻擊開槍警員的情況隻字不提；又指對方指控前線警員對市民、記者、醫護人員懷有敵意，而且毫不尊重香港市民的示威和基本權利，卻沒有提出相關的證明或例子。警察評議會職方協會又說，警隊由此至終只有針對當中的違法行為採取行動，從來沒有干涉當中的政治部分。
警察評議會職方協會包括警司協會、警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會。
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