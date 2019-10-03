【逃犯條例】遊行後3人涉包圍疑似便衣警　官頒令禁披露事主資料 (19:55)

3名被告依次為廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲），同被控一項非法禁錮；黃另被控一項非禮罪，今獲准毋須到庭應訊。

控方陳辭表示，本案經公開審訊，關於事主X的若干資料已在公眾場域發布，令X感不安。為保障其利益，控方申請法庭頒布禁制令。

辯方反對禁制令申請，表示法庭須考慮公眾知情權。署理主任裁判官嚴舜儀表示，若在日後的審訊，X的職業的確影響公眾知情權，法庭將額外頒布命令，處理傳媒可否報道。

辯方亦向法庭上呈上X的供辭，指出她只籠統形容個人職業，即使向外披露也不一定令公眾識別其身分。惟嚴官拒接納此說法，表示X的供辭描述了她在該行業的位置和業務模式，一旦連同出生日期等資料曝光，外界或能認出其身分。

嚴官續指出，本案首被告被控一項非禮罪，而法庭處理風化案的大原則是要保障事主身分，若X因披露身分而受壓，她有可能不願在庭上作供，而且案情與3名被告相信X是否擔任某一職業並不相關，故在考慮控辯雙方理據及公眾利益下，接納控方禁制令的申請。

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