警修武力指引　汪威遜：用槍指引沒變　武器列「低殺傷力」因生產目的非致命 (19:40)

警方今日未有召開例行記者會，汪威遜於香港電台節目《自由風自由PHONE》表示，不評論坊間流傳的《程序手冊》真確性，但承認警方曾修改該手冊。他表示，由於修改日期涉及行動細節，不便透露。他續稱，警方會定期檢視裝備是否方便警員達到目的，而警方檢討引入新武器非一朝一夕的事。

舊版用「意圖」字眼 汪：難觀察

根據本報獲得的新修訂《程序手冊》，警員面對「致命武力攻擊」時可使用槍械，相關定義由「以毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷」改為「以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」。汪指出，警員難以觀察「意圖」，導致判斷情況的準確性低，使用「引致或相當可能引致」是觀察人的動作，較清晰及容易理解。

至於改動是否令警員使用槍械空間擴大，汪表示，警員用槍指引沒變，仍是基於保護自己或他人免受嚴重傷害、拘捕干犯嚴重罪行後逃走者、平息暴亂的三大原則，修改該手冊只是通知警員新增了什麼武器。汪又說，在2014年佔領運動時，已留意到有需要通知警員。

「中級」變「低殺傷力」 汪：更準確理解效果

新手冊又將「中級武器」字眼改為「低殺傷力武器」，警棍、水炮車、橡膠彈、布袋彈同列此級。汪認為，改動助警員更清晰、嚴謹知道武器用在哪方面，應用時更準確理解效果。被問到警員在控制暴力攻擊時會否優先選用高級別武器？他說，新增的武器全為低殺傷力，「警員沒有『百寶袋』，執勤時不會同時持有所有武器」。

列「低殺傷力」因生產目的非致命

汪續稱，將武器列為「低殺傷力」是考慮到生產目的非致命，他解釋，如警員遇到暴力攻擊，在15米外發射布袋彈，該武器便屬低殺傷力。他認為，過往用「中級武器」字眼較模糊，改動只屬字眼改變。

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