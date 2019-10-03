【逃犯條例】民陣回應反蒙面法：禁止蒙面應由警隊做起 (19:00)

民陣表示，市民在遊行現場戴口罩和工業用面罩，最大原因是要保障生命安全，「免受催淚彈毒害」；佩戴面罩亦可以是表達訴求的方式。同時，若倉卒訂立反蒙面法，可能會影響因宗教信仰而需蒙面的人，侵害《基本法》賦予他們的宗教自由。

民陣批評，建制派與林鄭月娥政府圖藉反蒙面法阻嚇前線抗爭者，而不回應獲廣泛民意支持的五大訴求，是一再「不解決問題，只解決提出問題的人」。他們又指出，《緊急情況規例條例》（緊急法）是「殖民惡法」，若港府使用緊急法先例一開，「等於宣告香港特區一國兩制，只是中國殖民地」，故反對行政當局以任何理由和方式行使緊急法，並須廢除此法例以阻止行政機關權力膨脹。

民陣認為，林鄭月娥只回應了五大訴求中撤回修訂《逃犯條例》一項，若她「只會用嚴刑峻法來對付前線抗爭者」，並以所謂「對話」來「糊弄港人」，只會招至更大反彈，令局面更難收拾。

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