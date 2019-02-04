區選周五起提名　民建聯179人參選稱回歸後最艱難 (18:30)

民建聯65人首次參選區議會

11月區議會選舉提名期明日（4日）開始，民建聯公布將派179名成員參選，當中65人首次參選、6人為立法會議員，平均年齡41歲，最年輕23歲。民建聯主席李慧琼表示，民建聯面對回歸以來最艱難選舉，又稱香港衝突處處，市民周末不敢出街，他們有21個辦事處被破壞，網上有留言稱對付參選人等。她強烈要求政府做好一切措施，確保公平公正選舉。

周浩鼎：市民憂區選日能否安全投票

立法會、區議會雙料議員周浩鼎稱，市民對於區選日能否安全投票有很大擔憂；副主席、中西區議員陳學鋒表示，在此期間議員、幹事受很多威脅，如在街站受滋擾，義工都受壓力，心理和安全受到威脅，他同樣希望政府能確保選舉公平。

至於是否希望政府押後或取消選舉、如何才能確保公平選舉，李慧琼稱這些屬政府的考慮。她又希望政府用不同方法恢復社會秩序，包括用《緊急法》立《反蒙面法》。

區議會選舉提名表格可於公眾假期以外任何日子的通常辦公時間內，在各區民政事務處或選舉事務處位於灣仔港灣道25號海港中心10樓或觀塘觀塘道392號創紀之城6期23樓2301至03室的辦事處免費索取。提名表格亦可於選舉事務處網站下載。如有查詢，可致電選舉熱線2891 1001。

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