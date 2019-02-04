【逃犯條例】建制派成立「禁蒙面法推動組」　召集人：警需隱藏身分　建議工作醫療原因可豁免 (17:36)

推動組顧問有基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大常委譚耀宗、行會成員葉劉淑儀，成員包括港區人代陳曉峰、警察員佐級協會前主席陳祖光和律師等。葛珮帆表示，有很多心理學報告指出人們蒙面後，會傾向做出更激烈行為，更可掩飾身分、逃避法律責任。她說，很多國家都有《反蒙面法》，他們推動的立法是在暴亂和非法集會時禁蒙面，不會影響市民和平遊行集會權利，建議港府參考加拿大刑罰，以及可因工作或醫療原因得到豁免。

葛珮帆表示，知道立法未必能解決所有問題、即時止暴制亂，但到今日情況要想方設法行一步。至於有人質疑會否火上加油，她稱現時已很混亂，無所謂最佳立法時候，但立法有一定作用，未必能將所有蒙面的人繩之於法，但希望加強阻嚇力，令青年不再參加暴力行為；且蒙面令警方執法和舉證時間更長，希望《反蒙面法》能幫助執法。

對於警方是否應同樣禁止蒙面，陳祖光表示，一般警員在街上執行職務都不蒙面，但執行特別職務如飛虎隊會蒙面。葛珮帆表示，警察與「暴徒」不能相提並論，面對非常暴力的「暴徒」，警察有需要隱藏身分。

至於是否知道政府將討論立《反蒙面法》，葛珮帆稱，之前一直游說政府也沒有獲得正面回應，才組織跨黨派、跨界別的推動組。她表示，政府必須考慮任何可行方案，包括引用公安條例中的宵禁令，認為無一條法例運用是對社會無傷害，政府都有責任盡快告訴市民將怎樣做。此外，該組將推動網上簽名，希望民間發聲，亦會草擬《反蒙面法》私人條例草案。

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