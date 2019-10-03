兩警出售涉謀殺案機密　助疑犯應對調查　公職失當罪成提上訴 (17:15)

首被告為駐守天水圍分區警員李潤福、次被告為九龍城區警署警長葉國良，第三被告為商人洪偉明。3名被告均對定罪提出上訴，首被告同時上訴刑期，次被告及第三被告已刑滿出獄，不會就刑期上訴。

針對首被告，辯方表示控方只以照片認人，審訊時法官及證人均依靠照片斷定相中人是被告，惟辯方指照片像素不高、模糊不清，法官用以認出首被告並裁定他有罪是重大錯失。

此外，首被告及次被告的代表律師均表示，控方必須證明兩人明知透露的資訊屬機密，並刻意泄露，才構成控罪。辯方稱，兩人案發時均不知悉涉案資訊屬機密，原審時控方亦未能證明兩人有意圖地泄露相關資訊。惟法官指出，兩人均就提供涉案資訊「收錢」，故質疑辯方指兩人無意圖犯案的說法。

資料顯示，控方曾在庭上播放首被告曾與第三被告的對話錄音，內容討論謀殺案的疑犯，首被告疑稱「差人嗰邊呢，即係我哋呢邊呢，就盡量撳（隱瞞），撳，撳×晒……有啲CCTV呢就當睇唔×到，朦×咗……」，又涉叫疑犯「打死都唔好認」。

至於案中兩警泄密協助的疑犯，被懷疑於2014年10月5日尖沙嘴的黑幫斬人案中謀殺22歲男子黃文健。當日黃文健涉嫌衝入一間酒吧，斬傷兩名男子，其後遭敵對陣營持刀反擊，被斬多刀重傷，送院兩日後不治。

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