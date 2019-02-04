【十一・示威】4男1女涉管有警棍鐵通等准保釋　律師：兩被告曾被警要求戴裝備拍照 (16:10)

5名被告為報稱地盤工人的羅偉洛（26歲）、李翠婷（19歲）、大學生何善航（19歲）、音響工人楊任濤（21歲）和冷氣學徒黃薃匡（17歲）。控罪指出，5人於10月1日在油麻地彌敦道各處管有攻擊性武器，分別是一支伸縮警棍、改裝鐵通、彈弓彈珠等；一副手銬；一支槌子及伸縮警棍；一支士巴拿及鎅刀；一支伸縮警棍，意圖將其用作非法用途。據了解，5人案發時互不認識。

代表第四被告的大律師石書銘在庭上透露，控方案情指出，當日下午4時，有示威者在尖沙嘴警署投擲汽油彈；被告下午4時50分於彌敦道與永星里交界被警員截停及拘捕。

控方申請將案件押後，以待警方調查。代表第五被告的律師在庭上投訴，他被扣押在警署時，被要求與手持涉案的警棍、戴上頭盔和「豬嘴」口罩拍照，要求法庭記錄在案。石書銘亦指出，第四被告未有機會見律師，亦被警員要求戴裝備拍照。

署理主任裁判官嚴舜儀終批准5名被告以1000元保釋，其間每星期到警署報到一次；除了從事舞台音響的第四被告，離港前須連同工作證明通知警署，其餘4人不得離開香港，亦要居於報稱住址。

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