【十一．示威】中槍男生控暴動襲警留醫未能出庭　身旁被制服理大生同遭起訴 (15:17)

辯方欲申請曾志健保釋，惟遭控方質疑，在被告未到庭出席聆訊的情況，法庭無權批准他保釋，認為他目前需交由警方看管。案件最終將相關申請押後至明日（4日）處理，曾暫時繼續交由警方看管。至於今到庭應訊的4名被告，案件押後至11月14日再訊，他們同時獲准保釋。

被告依次為報稱清潔工陳珩（38歲）、VTC一年級學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、VTC三年級學生馮清華（21歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（22歲）、荃灣何傳耀中學中五學生曾志健（18歲）和理工大學學生邱宏達（26歲）。當中邱宏達為當日在曾志健旁，遭警員按倒在地制服的男子。辯方透露，邱宏達為理工大學博士生，明年將畢業。

被告李振文、郭小琴和曾志健今沒到庭應訊，控方指3人仍在醫院留醫。

控方今（3日）向法庭呈上案發時的截圖表示，當日有大量人群集結於海壩街，並投擲石頭等硬物，警方使用催淚煙亦無法驅散人群，形容人群其後繼續向警方投擲槌等硬物，亦有人投擲燃燒彈等易燃物品。控方指出，首被告當時手持淺藍縮骨雨傘，在行人路上「劃了一條火線」，次被告與第4被告則置身於集結人群的前方。

控方又稱，當時有警員在大河道和大河道北從防線撒退，曾志健當時則一邊跑，一邊向警員擲磚，並手持鐵通狀物體襲擊警員，導致警員需用盾牌作抵擋。控方續形容，相關追打沒停止，其後亦有更多示威人士加入施暴，警員面對上述情況，為保護自身和受襲警員的安危，故持槍向曾志健行使武力，令曾中槍。至於第7被告邱宏達，控方稱曾志健中槍倒地後，頭戴黃色頭盔的邱走向並拿起曾志健早前手前的棍狀物體，並遭警員制服。辯方指出，當時邱曾向警方表示「想救人」。

首5名被告被控於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶，與其他不知名者參與暴動，其中陳珩另被控一項縱火罪，指他於同日同地，與其他不知名人士，無合法辯解而用火損壞另一人的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

另曾志健和邱宏達則被控於同日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶，與其他不知名者參與暴動。曾志健另被控兩項襲警罪，指他於同日在荃灣鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。當中曾家輝為當日開槍射向曾志健左胸的警長。

今到庭的4名被告，案件押後至11月14日再訊，以便警方作進一步調查。4人獲准以5000至1萬元保釋外出，並須每周到警署報到兩次、不准離港等保釋條件。

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