冷氣工失足墮斃未知有否賠償　懷孕妻：我現在好無助 (16:45)

蔡太與丈夫相識11年、結婚10年，丈夫負起養家重擔，亦負責處理家中大小事務，「佢好錫我同個仔，我好依賴佢……」蔡太說，丈夫與兒子關係親密，每逢假日會陪兒子到公園玩。5個月前，蔡太再度懷孕，丈夫知悉後比平日更勤力工作，準備迎接小生命到來。蔡太直言，雖然收入僅足維持生計，但她從未介意，「只要一家人齊齊整整就好開心」。

上月23日，蔡華如常外出工作，「佢同我講會返嚟食飯」，惟至晚上8時許，蔡華仍未返家。蔡太擔心，兩度致電丈夫，但無人接聽，「打第三次係警察聽」。蔡太從警員口中知悉丈夫發生意外，隨即趕赴廣華醫院了解。她形容，看見丈夫時他有如睡着般。

蔡華任職冷氣技工約7年，每周工作5至6日，每天工作9小時，月入近1.8萬元。他們一家三口與蔡母及其胞弟同住深水埗一單位，3人共住一間房。意外後，蔡太和蔡母一直無法安睡。她告知6歲的兒子「以後都無得見爸爸」，兒子明白，「有時看電視時會哭着說好掛住爸B，但佢見到我喊，會過來抱着我」。蔡太說，自己最近為了處理丈夫後事奔波，沒時間照顧兒子，兒子前日生病、發高燒，未能如常上學。

蔡太說，不清楚丈夫工作事宜，包括有否受聘於任何公司，意外至今，一直未有公司與蔡太聯絡。工業傷亡權益會協助蔡太跟進事件，稍後去信勞工處查詢蔡華是否自僱人士。一旦確認，是次意外便沒有任何賠償。對此，蔡太感到無助。現時蔡太已向親屬借用4萬元，處理丈夫的葬殮事宜，但她擔心遺體火化後，仍需購買骨灰龕及租借龕位，正苦惱未來一家三口的生活費及書簿費，「如果我出去做嘢，都唔知兩個仔點」。

蔡華太太（賀玉媚女士）捐款號碼

恆生銀行：382-189579-668