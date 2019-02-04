【逃犯條例】電競選手家藏5罐白電油被控串謀暴動　控方稱控罪嚴重官質疑有何證據 (15:15)

涉串謀暴動被告為報稱地盤工人的張浩輝（23歲），控罪指稱他於本年10月1日在香港與其他身分不詳的人串謀參與暴動。辯方在庭上透露，張浩輝現轉任全職電競選手。

據悉，警方於10月1日早上5時到其天水圍的住所，搜出5罐每罐不少於3公升的白電油、打火機、一部電話、背包，並從其銀包搜到兩張曾購買白電油的單據，以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕。

控方稱控罪嚴重，主任裁判官錢禮追問有何證據顯示被告涉串謀犯罪。辯方指出，指控大多為環境證供，亦無證據顯示搜到物品屬於被告。錢官最終下令案件押後至11月29日再訊，批准被告以5000元保釋，其間不得離港和須守宵禁令。

另一名報稱地盤工人的被告岑曉麟（25歲），涉於6月26日包圍灣仔警署，他被控各一項暴動和襲擊致造成身體傷害罪，兩項控罪指他於本年6月26日在灣仔警署外連同其他人參與暴動，並襲擊張金福因而對他造成身體傷害。

據悉，事主為身穿灰色上衣、曾拿着水刮，並被指扮成示威者的便衣警察，他當晚欲回警署上班期間，戴口罩的被告連同其他示威者涉襲擊他，有片段拍攝到被告有襲擊動作。

控方透露，案件將轉介區域法院。錢官將案件押後至10月31日再訊，被告獲准以1萬元保釋，其間不得離港及須守宵禁令，亦不得進入灣仔警署100米範圍內。

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