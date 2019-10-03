【逃犯條例】中大生校內遊行與校長對話　段崇智：痛心學生被控暴動 (22:45)

段崇智稱，有看學生交予他的信，知道有學生對於雙學位課程，以及中醫科生到內地實習的關注和憂慮，他表示理解，已請副校長與相關部門跟進，有關部門稍後會再約見各關注組的學生，作詳細溝通，希望透過實際行動釋除疑慮。

段崇智10．10公開晤中大生

另外，校方向學生發電郵，表示段崇智下周四（10日）下午5時半，將公開與中大學生及校友會面，地點稍後公布。

【15:36】中大校長段崇智於行政樓外現身，與學生對話。

【15:06】香港中文大學有學生今午（3日）發起校內遊行，促請校長段崇智兌現承諾，公開與學生會面，就是否支持成立獨立調查委員會、中大學生是否暴徒等問題作出明確表態。遊行約於下午1時開始，參與者在民主女神像附近集合，遊行終點為中大行政樓。遊行期間，有學生大叫「解散警隊，刻不容緩」。

（中大學生報）

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