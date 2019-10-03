【十一．黃大仙】11人被控非法集結　包括7學生　年紀最小14歲 (16:00)

11名被告包括4女7男，其中有7名是學生，年紀最小僅14歲。被告依次為工程師高子晉（25歲）、甄健輝（22歲）、梁蔚柔（17歲）、呂諾兒（17歲）、公關從業員許忻陽（25歲）、私家註冊護士李咏梅（29歲）、教學助理羅妙霏（24歲）、林坤煒（22歲）、鍾孝庭（19歲）、15歲男被告、14歲男被告。當中羅妙霏仍在留院，押後至她出院後再提堂，暫定為10月10日。

11名被告同被控一項非法集結，指他們於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名者參與非法集結。據悉，當日約下午2時，一群人在盈鳳里一帶集結，警方多次舉旗及警告示威者離開，但不獲理會；警方展開清場行動，示威者向馬路、行人路逃跑，直至下午2時45分左右，在附近拘捕疑正在逃離的的本案11名被告。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，不反對各人保釋，但要求新增宵禁令、不准離港，解釋稱雖案情時間並非晚上，但近期有很多類似事件在晚上發生，故有需要申請宵禁令。

大律師郭憬憲反對宵禁令及禁足令，表示本案發時間為下午時分，與夜晚犯案談不上關係。他說，若控方認為很多案件在晚上發生，擔心有人再犯，應建議政府根據《公安條例》31條宣布全港宵禁。本案案情沒有指控任何被告作特定行為，案情較輕微，不應施加宵禁令。

主任裁判官羅德泉押後至11月28日再訊，批准各人以1000元保釋、每周到警署報到一次、居於報稱地址，除公關從業員許忻陽可按工作需要申請離港，其他人均不准離港，眾被告也毋須遵守宵禁令。

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