八旬翁錯拔頸導管後亡　瑪麗護士認「不專業行為」兩指控停牌5月 (17:45)

【16:56】被告兩項指控均被判成立，辯方律師替被告讀出5點求情，包括事發後被告積極進修，完成護理學碩士、深切治療護理專科文憑和完成拔除中央靜脈導管的評估。至於事發經過，辯方律師指出，被告留意到於事發前一日起，死者在牀上掙扎並拉扯身上的喉管，但在離開牀坐着時情緒較穩定，翌日需要拔喉時，就趁病人坐着、即情緒較穩定時拔去，原意是避免危險，形容行為非故意而是意識不足。律師指出，被告何諾晞當下應找他人協助但沒有做到，其後他亦有協助急救。

律師又指出，被告一直有配合護管局研訊程序並已接受醫管局處分，研訊上又讀出多封求請信，包括教友指他誠實和勤力，護理學系同學指他謙虛和勇於承擔；被告的部門主管亦表示，在一年的密集式培訓中，未見被告在護理知識上出現嚴重落差，對他能繼續護理工作投信心一票。

放棄自辯的被告最後首度開腔，指出自己作為護士和基督徒要向病人家屬致歉，其後向家屬鞠躬。最後辯方律師指出，被告現於葛量洪醫院心臟科病房工作，即將轉至心臟科加護病房，希望委員同意被告適宜繼續執業。

護管局委員現退庭商議刑罰。

【14:45】護士管理局今（3日）就2016年瑪麗醫院男護士拔除頸部導管後，八旬老翁身亡事件展開紀律研訊。被告護士承認兩項不專業行為指控，雙方上午完成陳辭，委員將於下午退庭商議。

控方案情指，被告何諾晞於2016年5月27日任職瑪麗醫院註冊護士期間，未有以「頭低腳高」方式拔除83歲男病人祁枝的三腔血液透析導管，10分鐘後病人病情轉差，心跳停頓要施心肺復蘇法；病人同年5月30日死亡，其後醫院檢查證病人有心臟空氣栓塞。

控方引醫管局指引：病人不平躺拔管 增栓塞風險

控方引述醫管局指引指出，拔除導管時要讓病人平躺並以「頭低腳高」方式拔除病人的導管，不平躺會增加栓塞風險；又引述醫管局文件指出，被告承認對拔除導管做法對血管空氣栓塞風險認知不足。控方認為被告沒有採取標準做法，令病人空氣栓塞致病情急劇轉差，其行為低於應有專業護理人員的行為，屬不專業行為。

何諾晞被指控未有在執行實務過程中確保病人安全，因未有跟隨拔除中央靜脈導管的標準程序，為病人拔除三腔血液透析導管，從而增加空氣栓塞風險；未能對個別有關護理的判斷及行為負責並交代，為病人拔除三腔血液透析導管時，未有意識到拔除中央靜脈導管而發生血管空氣栓塞的風險，因而被指犯了不專業行為。

辯方律師：認指控不代表認致病人空氣栓塞

何諾晞透過代表律師承認兩項不專業行為指控，惟辯方律師稱，承認指控不代表承認因此導致病人空氣栓塞，亦不代表因此導致病人情況轉差。護管局委員向被告查詢他在深切治療部年資、每月拔喉次數、如何認知自己認知不足等，被告人均選擇不作答。雙方上午完成陳辭，委員下午退庭商議。

當年公布事件的時任瑪麗醫院行政總監陸志聰指出，臨牀顯示病人有氣管栓塞迹象，不排除與拔喉事件有關。醫院管理局當年調查委員會指出，涉事護士對相關血管空氣栓塞風險的認知不足，未有跟從拔除導管的標準做法。

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