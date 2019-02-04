【逃犯條例】王宗堯涉七一非法逗留會議廳提堂　稱被捕後無被不禮貌對待　准保釋禁離港 (13:22)

兩被告依次為報稱記者的馬啟聰（30歲）和藝人王宗堯（41歲），控罪指稱兩人於本年7月1日在立法會綜合大樓，違反《立法會（權力及特權）條例》第8(3)條所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，而該指令是用以規限任何人進入立法會會議廳範圍、或規限該些人士在立法會會議廳範圍內的行為。

辯方透露，馬啟聰於《熱血時報》任職節目統籌，有關節目於晚上開台，晚上11時至翌日凌晨2時結束，申請毋須守宵禁令，否則「一定返唔到工」。他同時任職該報記者，或需訪問立法會議員，故申請可進入立法會範圍。

裁判官禁兩人離港

辯方另透露王宗堯為演員，或於晚上拍攝外景，需工作至通宵達旦；他另計劃離港參加11月23日台北金馬影展，申請毋須守宵禁令及可離港。辯方欲就拘留時間過長作投訴及記錄，惟王宗堯早前已於高院申請人身保護令，裁判官反問「點解要法庭紀錄？你有其他紀錄咪得。」裁判官頒令兩人獲准以2000元保釋，但其間不得離港，不得進入立法會附近範圍、即龍和道、立法會道、夏慤道及添華道範圍內。

王宗堯不擔心影響11月赴台北影展

王宗堯在庭外接受訪問時表示，相信因自己為公眾人物，被捕後沒有被不禮貌對待，他說警方於9月30日早上7時上門拘捕。他保釋其間不准離港，但不擔心命令影響11月出席台北金馬影展計劃，因庭上曾說，若有證明申請外遊可獲批准，有信心可獲批。另其代表律師於庭上欲就拘留時間過長作投訴，王宗堯解釋，被拘留期間，一般搜證程序如打指紋、錄取口供等已完成，需作下一程序而設施可用時，警員指稱仍須待上司指示。

據悉，示威者於晚上9時許進入立法會大樓，二人被傳媒片段拍攝到曾於會議廳內逗留，王宗堯於晚上11時47分、馬啟聰於晚上9時23分至10時37分於會議廳內，二人當時沒有戴口罩。

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