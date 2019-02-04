邵家臻黃浩銘出獄　邵：令信念更堅定　黃：抗爭者對抗極權而非不同意見者 (12:10)

佔中三子的朱耀明和戴耀廷，以及同在佔中案被裁定罪成的張秀賢、鍾耀華、李永達、陳淑莊，還有泛民立法會議員及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等均在監獄外迎接。黃浩銘先步出監獄，迎接的眾人隨即高呼「我要真普選」、「五大訴求、缺一不可」。邵家臻稍後亦步出，身型明顯比以往清減，他後來透露瘦了22磅，「靚仔咗」，目前體重77.7公斤，笑稱「777真係陰魂不息」。二人與在場支持者擁抱。

談及心情，邵家臻說「別來無恙，始終如一」，他透露入獄後皮膚變黑，牢獄生活很難捱，「食唔到、瞓唔到」，是令他消瘦的部分原因，加上有做運動又「食清咗」，醫生曾建議他入院休息，但強調這些都沒有影響信念，反為令他更加堅定。

邵家臻表示，香港的格局改變，他願意與抗爭者分享在囚生活，如何在獄中繼續抗爭，因為他們可能將要面對牢獄之苦，他不想「浪漫化」坐監，但亦不希望製造恐懼。他又說，寫了一本書交代獄中生活，今年內會出版，他形容當局當囚友只是一個啡色的「object」，希望爭取改善在囚者的生活。餘下一年會繼續在立法會內抗爭，亦會「栽種」有心參政的人士及社工。

黃浩銘說，感謝未婚妻的鼓勵、照顧及體諒；現時的香港已經變成追求民主公義的香港，但他仍然相信愛、真誠及勇氣是最大的武器，認為面對制度及警察的暴力，雖然會有仇恨，但抗爭者要面對抗極權不公，而並非意見有不同的人，促請政府首先改變制度，不要再剝奪選舉權。

黃浩銘表示，期望未來數日深入了解近期香港變化，他說牢獄的苦難，不阻礙爭取民主的決心，希望特首林鄭月娥回應五大訴求，縱使要再面對監獄危險，他亦不會怕，最可怕的是放棄，又認為監獄是通往民主大道的中轉站，離公義的終點愈來愈近。二人又希望繼續支持仍在獄中的抗爭者包括陳健民等，並與眾人一起唱《願榮光歸香港》。

其他報道：零售管理協會︰大地產商、港鐵理應減租

其他報道：青山公路小巴越線 迎頭撼九巴1死14傷