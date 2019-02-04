【逃犯條例】張達明憂立宵禁令反蒙面法致反效果　湯家驊：《緊急法》可延拘留時間支援警執法 (11:20)

張達明憂慮本港實施宵禁令、《反蒙面法》，對社會反效果更大。他說，宵禁令按《公安法》，特首可按公共安全理由去頒布，但香港是國際城市，整體生活、營業很多都在夜晚進行，宵禁令會打擊香港經濟，令夜間營業食肆無法運作。他引述金融界朋友說，一使用《緊急法》，外商就會撤資，一旦執行便毋須立法程序，因不知政府下一步會如何做，「流動資金走得到就走」。

湯家驊表示，不能公開講述政府內部討論，但個人認為宵禁令對香港人影響太大，若必須選擇，自己會寧願實行《緊急法》，對奉公守法市民不會有影響，但對外來投資者會有影響，而宵禁令對形象影響更大。他說，雖寧願選《緊急法》，但仍有很大保留，很多質疑仍未有答案。希望大家要明白，現時的局面，不是政府一個決定、一條法例可改變，社會撕裂之深，非政府單方面可處理。

湯家驊說，經過10月1日的事件，懷疑自己過往對使用宵禁令、《緊急法》及《反蒙面法》的立場，擔心再有開槍事件發生，或未能再次幸運未造致命事故。但就推出《緊急法》等，政府提出的質疑至今仍未有答案，認為有關問題並不簡單，包括問題如何存在、罰則如何、如何執行、市民如何接受等。

對於採用《緊急法》可如何執行，有意見認為應賦予警方更大權力去處理動亂，湯家驊提出，可延長拘留時間，現時警方拘捕很多人會來不及處理，如把拘留48小時增至96小時，可作為支援警察的措施。他說，如真的實行《緊急法》，這是可以考慮，延長拘留和《反蒙面法》都有用，始終希望社會問題可以解決，而不是靠推動政策或法例去解決。

公民黨主席梁家傑接受商台節目訪問時認為，政府引用《緊急法》的可能不大，除了一國兩制會「玩完」，外國投資者在港的資產亦會被凍結，對內地人的利益造成不可逆轉的傷害。至於《反蒙面法》，他說，市民因害怕警察隨時施放催淚煙戴口罩合理，是有正當需要，反問蒙面得最徹底的「速龍小隊」是否亦不會蒙面。

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