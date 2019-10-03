【逃犯條例】張達明：優秀警隊應有錯便承認 (10:22)

反修訂《逃犯條例》風波不絕，監警會前委員、港大法律系講師張達明接受港台《千禧年代》電話訪問。對於10月1日警員開實彈槍，張達明不滿警方沒有跟正式程序，很快就由最高領導人「一哥」落結論說「合法、合理」。他說，開實彈槍、用致命武力是很嚴肅、很嚴重的事，「一哥」未有足夠資料、未有嚴謹調查就高調定論，警方就算說會再作嚴謹調查，也予人感覺是找方法去鞏固自己的定論，而非公正去調查。
張達明說，香港法律只是賦予警員可使用合理武力，而非憑警員自己主觀決定去使用致命武力，有客觀標準、準則。但警方每逢面對質疑，警務處就會去解釋、說無問題，這做法推翻過往做監警會的思路。他表示，對此很痛心，因為過去幾十年警隊不斷進步，成為世界一流的警隊，一支優秀的警隊不是從不犯錯的警隊，不是不能接受批評的警隊，優秀的警隊是有錯而去承認，面對質疑會嚴肅去處理，但現在警方面對批評都會認為對方不對。
他說，有人問為何不批評暴力示威者，就如10月1日的犯法行為、打警察，大家都明白不對，要承擔法律後果；而警方擁有很大公權力，執法部門若不受法律制約，對法治的破壞是無法挽救，無權無勢的市民做了犯法的事，警方應嚴正執法，專業執法，拘捕犯法者後不應去打他，要按法律去警告。未經詳細調查便說使用致命武力是合理合法，這樣得出的結論令人氣憤。
他認為，政府要返回正路，警隊要專業執法，不能受情緒影響，應願意接受批評。