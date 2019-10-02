【十一．示威】二陂坊麻雀館遭縱火　股東料損失數十萬元半個月未能營業 (22:37)

【22:07】昨晚（1日）示威者於荃灣破壞多間商店，包括中旅社、中銀、東海堂、優品360、名創優品（Miniso）等。今日（2日）中午，記者到該些受破壞的商店觀察，大部分商店未有營業，在清理玻璃碎、貨物等。其中，二陂坊一家麻將館昨日遭縱火，該麻將館的股東向本報表示，損失數十萬元，料未來半個月未能營業。

荃灣中旅社今只供取回鄉證

荃灣中旅社多塊玻璃及有機器損毁，有職員表示，只可領取已完成申請的回鄉證，不能入內辦理其他手續，可改到最近位於旺角的處理中心。中銀多部提款機受破壞，已被圍封，銀行服務照常。至於東海堂、優品360、名創優品（Miniso）等，今日均沒有營業。

麻將館股東稱昨兩度報警不獲處理

二陂坊「聯發麻雀娛樂」昨遭縱火，今日有軍裝警員到場處理。「聯發麻雀娛樂」股東之一邱先生表示，昨午3時已有人嘗試破壞麻將館鐵閘，已經報警，至晚上8時因火警再次報警，均沒有警員到場處理；今早11時再報警亦未有刑事偵緝警員（CID）到場，只有軍裝警員到場。

記者所見，麻將館內物品被熏黑。邱先生稱，未計營業額，估計損失數十萬元，相信未來最少半個月未能營業。對於有示威者在其麻將館噴上「福建獨立」，他無奈表示，公司負責人為純正廣東人，認為或有誤會；又稱如示威者有政治訴求，應向政府而非商戶表達。

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