【逃犯條例．多區集會】示威者一度破壞大圍站設施　防暴警戒備 (23:57)

【23:56】大批防暴警察在大圍站外戒備。現場主要為記者，示威者已大致散去。

【23:18】有示威者連續第二晚走進港鐵大圍站，破壞站內設施。

【23:10】在荃灣沙嘴道遊樂場外，約有6架警車戒備。

【23:00】在黃大仙，消防到達黃大仙站C1出口外，將水龍頭關上。

【22:46】人群沿荃灣沙嘴道返抵沙嘴道遊樂場外，另在荃灣市中心的人群已散去。

【22:30】示威者「快閃」到位於荃灣沙嘴道的中國移動及中國建設銀行分店，破壞其鐵閘及燈。

【22:26】荃灣二陂坊麻將館再被破壞

示威者再到位於荃灣二陂坊的「聯發麻雀娛樂」，破壞其鐵閘及閉路電視，眾人現已散去。（相關報道：二陂坊麻雀館遭縱火 股東料損失數十萬元半個月未能營業）

【22:21】警方稱，銅鑼灣、荃灣、黃大仙等多區都有暴力示威者作出違法行為，包括堵塞馬路及投擲汽油彈，警告他們立即停止，並呼籲市民留在安全地方。

【22:13】黃大仙站外水龍頭被打開 水流進站內

於黃大仙，有示威者以水馬及鐵馬等路障堵塞龍翔道後，百餘人返回行人路聚集，有人扭開路邊消防水龍頭，讓水柱噴射入黃大仙站C1出口，令站內「水浸」。另外，有人以激光筆照射黃大仙紀律部隊宿舍。

另在荃灣，有示威者堵塞海興路迴旋處。

【22:00】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外有市民以回收箱等雜物堵塞軒尼詩道。

沙田站外及黃大仙龍翔道，亦分別有示威者封路。

荃灣示威者沿圓墩圍經過荃灣廣場但無入內，繼續前往荃灣西站方向。有示威者硬物擊打荃新天地中國銀行分行玻璃。

【21:57】港鐵沙田站有示威者以雨傘試圖擊毁售票機，以及用槌仔破壞入閘機，又有人將一支中國共產黨黨旗鋪在地面。

荃灣群眾已退回沙嘴道遊樂場外，並有人呼籲其他人離開，「（立法會）煲底見」，沙嘴道遊樂場內只餘市民遺下的紙鶴。另有示威者堵塞大河道與海壩街交界。

【21:48】荃灣示威者由青山公路走回大河道，並在青山公路荃灣段與大河道交界設路障。

【21:45】新界南總區警總外被縱火

晚上約9時半，有人大窩口新界南總區警察總部外，以燃燒彈縱火。警局內的防暴警察以多發催淚煙還擊，惟示威者以「hit and run」的方式行動。消防其後到場撲火。示威者則走回青山公路，會合其他荃灣示威群眾，未知走向。

【21:37】深水埗楓樹街遊樂場集會市民，遊行到西九龍裁判法院外聚集，不少人打開雨傘，希望護送今日上庭的反修例示威者離開，免他們容貌曝光。

黃大仙龍翔道亦有示威者堵路。

銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外軒尼詩道馬路有大批市民聚集。

【21:34】警方稱大批示威者在荃灣沙嘴道拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並佔據附近一帶馬路，令交通嚴重阻塞，警告示威者立刻停止違法行為。

【21:30】荃灣人潮沿沙嘴道走到眾安街交界時，高叫「出嚟呀，福建幫」。

【21:25】荃灣遊行市民表示，要到新界南總區警察總部「快閃」。

【21:19】荃灣有人手持大量玻璃樽，有部分為燃燒彈。遊行市民抵達青山公路，有人手持鐵通。另有人堵塞禾笛街。

【21:14】荃灣沙嘴道遊樂場集會市民行出馬路，在沙嘴道設路障，又呼籲場內群眾「一齊出嚟行」。市民其後走向大窩口方向，目前已抵眾安街。

【20:48】反修訂《逃犯條例》示威持續，一名中五男生在荃灣遭警員實彈射傷，引起社會關注。有網民發起今晚（2日）在8區集會，聲援中槍男生，並繼續爭取反修例運動的五大訴求。8區集會分別在荃灣沙嘴道遊樂場、沙田新城市廣場、銅鑼灣維園及記利佐治街、深水埗楓樹街遊樂場、黃大仙廣場、將軍澳PopCorn、屯門政府合署及大埔超級城舉行。

荃灣紙鶴砌「香港人加油」

晚上8時，荃灣沙嘴道遊樂場集會參加者已坐滿足球場，參加者高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「沒有暴徒 只有暴政」等口號；球埸地面則有人用紙鶴砌出「香港人加油」字眼。

現場有人表示「你嗰肺喺邊？左邊膊頭」，呼籲群眾將手放在左方心口，然後高唱《願榮光歸香港》，又高叫「健仔加油」，為中槍的男生曾志健打氣。

沙田舉「FREE HK」燈牌

在沙田新城市廣場，大批市民站滿商場中庭，其他樓層亦見多人聚集，大部分人身穿黑衣。市民高叫「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」、「解散警隊」等口號，有人舉着「FREE HK」燈牌；商場地面亦有人內用紙鶴砌出「香港人加油 FREE HK」字眼。

深水埗唱《願榮光歸香港》

深水埗楓樹街遊樂場的市民幾乎坐滿球場看台，市民除叫反修例口號外，亦有人高叫「香港警察蓄意謀殺」、「解散警隊刻不容緩」、「721唔見人，831打死人」等口號。市民並高唱《願榮光歸香港》及《肥媽有話兒》。

另外，近晚上9時，在港島區有自發的人群從銅鑼灣渣甸坊往時代廣場方向前行。

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