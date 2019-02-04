【十一．示威】荃灣開槍事件目擊者：示威者靠近前警員已拔槍　質疑何不向天開槍 (19:29)

昨午3時許，示威者與警方在荃灣海壩街發生衝突，持續近半小時，警方拘捕數名示威者，其後一度撤退，當中約5至6名防暴警察後退至大河道近鱟地坊。在場目擊者O先生表示，前線示威者在海壩街路口商量後，決定向大河道近鱟地坊的防暴警察衝前，「當時雙方（警方及示威者）都見到對方行動」，他形容警方當時雖然勢寡，亦無意欲撤退。

目擊者：警未有衝突前已拔槍

O先生說，當示威者走近警方，未有衝突前，其後開槍的警員已拔槍。O先生形容，該名警員「無目標地持槍左右指嚇示威者」，該名已拔槍的警員手中同時有另一支長槍，而該名已拔槍的警員前面，仍有3名持長盾、胡椒噴霧、警棍等武器的防暴警察。其後，一名防暴警察退後時懷疑失足絆倒，示威者一擁而上，其他防暴警察繼續以長盾防備。

開槍前聽不到警方口頭警告

O先生表示，約數十秒後，持槍警員才走近失足警員，並對示威者開槍。開槍前，O先生說聽不到警方作任何口頭警告，當時O先生最近警員時只有4至5米。開槍後，其餘3名防暴警察才拔槍。

形容「一開始已選用佩槍應付」

O先生認為，開槍警員並非在「電光火石」間決定開槍，因為在示威者未一擁而上之前，警員已拔槍，形容他「一開始就已選擇使用佩槍應付」，無用過警棍或胡椒噴霧。O先生又指出，開槍警員做法不似在營救倒地警員，因為該警員不是在驅趕正在襲擊倒地警員的示威者。他相信，令示威者散去的是「槍聲」，而非受傷的人，不明白警員為何不先向天開槍。

相關報道：

盧偉聰稱警「隨即」為中槍者施救 城大「城市廣播」fb片反駁：至少3分鐘無警理會

鄧炳強：警員生死懸於一線 因暴徒相距近須開槍解除威脅