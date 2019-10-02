【十一．示威】長沙灣政府合署遭破壞　市民：破壞非好事但理解 (21:15)

有市民花一小時繞路找診所另一出入口

在長沙灣政府合署地下的西九龍普通科門診診所如常服務，只是平時的出入口關閉，市民需繞路進出。市民曾太抱着兩個月大女嬰到診所檢查，花了一小時才找到診所另一出入口，她說昨已看到新聞片段見政府合署玻璃被毁，今日親身見政府合署外觀時被「嚇親」，她接受遊行示威，但不贊成太過暴力。前往覆診的黃先生稱，他反對修例，雖認為破壞非好事，但理解示威者行為，表示「核爆都不割席」。

市民：被青年用水喉通打一下怎能隨便開槍

到政府合署三樓運輸署續車牌的蔡氏夫婦希望大家思考示威者破壞公物的原因。蔡太稱，年輕人無途徑表達意見，「身為黃絲，我接受破壞，不接受殺人」，她表示，警察受過專業訓練，被青年用水喉通打一下怎能隨便開槍，專業人士不應隨便使用武器。她家住荃灣，昨因為港鐵、巴士暫停，家中一度收留了10個小朋友，他們擔心出街被警察留難，最後部分人徒步回家。

十一相關報道：

荃灣站多項設施受損 港鐵維修員稱「浪費納稅人錢」

回應團體批警開槍 謝振中：有何專業理據知識指警判斷錯誤

鄧炳強：警員生死懸於一線 因暴徒相距近須開槍解除威脅