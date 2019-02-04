【派錢4000元】關愛共享計劃1.2萬份申請表「未能尋回」　查找後找不到將通報私隱署 (19:23)

政府向合資格市民派發最多4000元的「關愛共享計劃」，今年4月底截止申請，由在職家庭津貼辦事處聘用約700名員工負責輸入資料等工作。政府發言人今日（2日）表示，職津處接獲約347萬份申請，其中約1.2萬份申請表雖已輸入初步資料，但「或因夾雜在其他已處理的申請表中，目前未能尋回」，處方已發電話短訊聯絡有關申請人，以加快完成處理有關個案。
政府發言人稱，職津處將重新檢視管有的表格，以查找該批未完成處理的申請表；若未能尋回，會與受影響申請人另作跟進，以及通報個人資料私隱專員公署。
截至9月30日，職津處已完成處理約340萬份申請，佔接獲申請總數的98%，其中約300萬份（88%）申請獲批、約35萬份（10%）申請不獲批，另有約4.6萬份（1.4%）申請屬重複或由申請人主動撤銷。
已獲批的300萬份申請中，299萬份（99%）已獲批款項，共涉106億元；其他約2萬份近期才獲批的申請，職津處會在本周內通過銀行轉帳發放款項，或把現金支票郵寄給申請成功但沒有銀行帳戶的人。
餘下未完成審批的逾6萬份（1.8%）申請中，5萬多份的申請人未能提供足夠資料作進一步查核，職津處已聯絡有關申請人盡快提交所需資料。
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