涉藏汽油彈原料　3男准保釋　兩被告仍留院10．4提堂 (20:30)

5名被告分別是報稱為樂高推銷員的鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）及中五生廖子文（17歲）。

5人同被控一項管有攻擊性武器罪名。控罪指，5名被告9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內管有攻擊性武器，即製造汽油彈的原料，意圖作非法用途使用。

控方提出押後案件，以待警方調查手機資料、化驗化學物品及檢取案發影片，據悉包括涉案大廈的閉路電視片段。

控方亦在庭上呈上一份資料，顯示前日及昨日示威中，警方記錄到有人在屯門、黃大仙、灣仔、深水埗及荃灣投擲汽油彈。辯方指出，汽油彈多數在下午的示威出現，5人在晚上10時許被搜出相關物料，不代表他們曾向示威者提供汽油彈。惟主任裁判官錢禮表示，3名被告的報稱住址都不在灣仔，當晚10時卻在該處逗留，常人都會懷疑他們與示威用的汽油彈有關。

錢官終決定批准首被告和次被告以5000元保釋外出，第三被告以3000元保釋；其間每晚11時至翌日7時須宵禁、每星期到警署報到一次、須交出所有旅遊證件、居於報稱住址，亦不得離開香港。

據了解，第四被告李威龍及第五被告廖子文，前晚被警方搜查時一度在簷篷危坐，現時因精神緊張留院。

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