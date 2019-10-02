【十一．示威】許智峯擬私人檢控槍傷中五生警員「意圖謀殺」 (20:00)

許智峯稱，多名警員濫暴，無法在現有的投訴警察機制中令年輕人得到公義，冀藉私人檢控抗衡政府不作為；他強調私人檢控是冀令該名警員承擔責任，勿以為殺人可無任何後果，藉此帶來阻嚇作用。

私人檢控有多項制肘，包括律政司可介入並終止個案，花費亦極昂貴。許智峯稱，若律政司決定介入並終止檢控，可令港人看到政府有多醜陋。他指出，本案搜證較其他個案有利，已有片段清晰顯示警方槍擊，警務處亦已證實個案，也有較大可能找到目擊證人，而意圖謀殺個案料於高院審議，可由陪審團一同審議。他相信過程或以年計，法律開支或須眾籌。

民主派會議召集人陳淑莊隨即呼籲，警隊勿藉控告事主暴動等重罪以作報復。陳淑莊指出，事主子彈碎片距離心臟僅3厘米，「香港局勢距離萬劫不復，都是3厘米」，呼籲特首林鄭月娥在未有方式回應訴求前，勿再搞小動作，若意圖立《反蒙面法》，有機會令港無法回頭、壽終正寢，「林鄭不要再飲鴆止渴，否則將無法回頭」。

民主黨林卓廷表示，警方有指引，舉例若事主被噴胡椒噴霧，理應協助清理以減低痛楚，質疑警方為何不去了解中槍傷者傷勢，「任由他在地上淌血？是否認為他死有餘辜、無需急救？」教育界議員葉建源稱，傷者同學及其他學生或情緒激動，冀教師可照顧學生情緒，給予適切輔導，他指出學生情緒源於政府未有好好解決問題、警方過度武力激化，強調必須盡快解決問題。

公民黨黨魁楊岳橋質疑，現時未作內部調查就指開槍合法合理，是否意味往後所有同類事情，警方都會同樣處理。新同盟范國威表示，昨日本港多處共發射6枚實彈，有理由相信警隊事前有組織、有計劃開綠燈，在國慶日大規模提升使用武力程度，以鎮壓香港市民。

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