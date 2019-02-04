【逃犯條例】涉「三罷」暴動男子准減報到次數　被控藏械漢促警還急救證書免礙工作 (18:00)

暴動案被告李澤霖（32歲）報稱文員，控罪指出，他於8月5日在黃大仙龍翔道與其他身分不詳的人參與暴動；他另被控一項未能出示身分證明文件罪，指他於同日同址未能在身穿制服的警務人員規定下，出示身分證明文件以供查閱。

控方獲准將案件押後至11月27日再訊，讓警方作進一步調查，控方指警方須重看大量相關影片。辯方指李澤霖從事設計，須到灣仔及中環參加展覽和搜索材料，一星期到警署報到三次為他工作帶來不便，李澤霖獲准以原有條件保釋外出，到警署報到次數改至一星期兩次。

另案被告蘇廣達（38歲）早前報稱利嘉閣地產經紀，他被控一項管有攻擊性武器及一項刑事損壞罪名，兩項控罪指出，他8月5日於秀茂坪紀律部隊宿舍地下，藏有黑色卡片刀、多用途刀及剪刀各一把，意圖作非法用途，以及8月6日在秀茂坪警署接見室內，損壞屬於警方的5張會面紀錄。

控方獲准將案件押後至11月13日，讓警方將證物交由化驗所做測試，包括其手提電腦和手機、所獲氣槍的發射能力和刀是否為違法刀具。辯方另指，被告已辭退上一份工作，改為提供急救服務，惟警方將其拘捕時，檢取了被告的聖約翰救傷隊及鄧肇堅醫院發出的急救證書，影響其工作，遂向控方表示要求警方交還。控方指已致電警方，亦要求辯方自行去信警方。

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