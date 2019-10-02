【十一．示威】鄧炳強：警員生死懸於一線　因暴徒相距近須開槍解除威脅 (18:30)

鄧炳強說，警隊的指引中絕不會叫警員開槍打死人，而是停止對方構成的威脅，「但是否一定不准打死？我們亦不可能說在不打死人情況下去停止他的活動」，只是警員一定要用最適當的執法阻止生命受威脅。

【16:59】十一國慶日多區爆發衝突，其中在荃灣有警員以實彈對付示威者衝擊，一名中五生中彈受重傷。警務處副處長（行動）鄧炳強今（2日）在例行記者會重申，開槍警員及有其他在場警員當時受到嚴重生命威脅，正因警員與暴徒相距近，如不用槍無法解除威脅。

鄧炳強在記者會上澄清坊間多個質疑。

質疑一：開槍警員主動衝擊？

鄧炳強：錯。當時警員被大批暴徒追打，一名警員被推跌，遭10多人追打，包括用削尖物，隨後開槍的警員本已走入一大廈，但見狀走出支援倒地的警員。若非即時開槍，對警員生命威脅非常大。

質疑二：為何不向手腳開槍？

鄧炳強：警員要即時制服歹徒，要向最有效最大目標面積地方開槍，指引與世界各地一樣，最大面積是身體中間地方。

質疑三：為何不逐步提升武力？

鄧炳強：警員當時生死懸於一線，無法用其他武器，要用最有效武器解除威脅。

質疑四：為何不向天開槍？

鄧炳強：警員當時生死懸於一線，無時間也無機會向天開槍。

質疑五：為何近距離開槍？

鄧炳強：距離非警方選擇。正因為距離太近，若警員不用槍解除威脅，生命受到很大的威脅。

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