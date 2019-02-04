【929衝突】97名被告名單及控罪一覽 (18:05)

第一宗涉及金鐘夏慤道暴動案的44名被告：包括馮嘉文（39歲、電腦技術員）、張偉青（21歲、無業）、張凱欣（18歲、學生、張銘彥（23歲、電腦技術員）、何家洛（25歲、無業）、謝曉峰（20歲、學生）、15歲男被告（學生）、林卓軒（18歲、學生）、莫震宇（33歲、無業）、楊樂謙（20歲、學生）、歐陽志堅（41歲、廣告從業員）、古家華（27歲、水平測量師）、15歲男被告（學生）、馮浩軒（26歲、文員）、14歲男被告（學生）、14歲男被告（學生）、李德軒（24歲、程式設計師）、黃韻思（35歲、無業）、黎浩彬（20歲、學生）、江璧怡（25歲、護士）、曾憲嘉（24歲）、黃昱翔（20歲、學生）、張馨文（20歲、學生）、15歲男被告（學生）、何滿恒（19歲、學生）、鄭曉容（18歲、學生）、梁文洛（16歲、學生）、洪聰滿（25歲、酒店職員）、陳航生（19歲、學生）、謝梓健（21歲、無業）、譚宇權（21歲、學生）、李穎欣（21歲、學生）、劉文輝（28歲、地盤工人）、劉燕嫦（29歲、技術員）、陳澍峰（20歲、學生）、邱偉濤（23歲、商人）、林昊生（21歲、學生）、李其浚（22歲、電腦技術員）、林耀俊（22歲、 學生）、謝達志（27歲、醫生）、陳海蓬（27歲、商人）、游茜茹（22歲、產品檢測員）、蘇家玉（21歲、學生）、何普光（22歲、學生）。

第二宗涉及金鐘金鐘道暴動案的52名被告包括：王益利（19歲、學生）、周俊熙（21歲、無業）、文家健（21歲、學生）、麥嘉恩（20歲、學生）、黎曉曈（28歲）、呂兆禧（19歲、無業）、梁德煌（22歲、技術員）、曾綺婷（18歲、學生）、何狄恆（20歲、學生）、梁溢希（20歲、學生）、馬詠詩（17歲、學生）、關天豐（22歲、侍應）、黃德津（16歲、學生）、韓偉傑（25歲、地盤管工）、莊美燃（22歲、機械工程助理）、高俊誠（22歲、工程師）、李柏賢（18歲、學生）、鄧頌城（20歲、學生）、霍文聰（21歲、學生）、陳浩天（18歲、學生）、石家宇（20歲、學生）、朱廣華（31歲、廚師）、周梓曦（19歲、學生）、劉永健（21歲、學生）、林翠雯（32歲、教師）、劉家豪（18歲、學生）、容子朗（22歲、測量員）、黃梓傑（19歲、學生）、鄧家樂（39歲、零售主管）、李子賢（29歲、測量員）、羅康傑（20歲、學生）、王皓文（18歲、學生）、陳和睿（20歲、學生）、余景軒（24歲）、姜啟泓（22歲、學生）、陳恩富（27歲、營業代表）、馬君廷（23歲、廣告製作）、劉彥昭（36歲、音樂人）、楊志豪（18歲、無業）、張焯茵（20歲、學生）、黃俊渝（19歲、學生）、郭瑋峰（20歲、無業）、岑璟禎（19歲、學生）、呂昊峻（19歲、學生）、張卓霖（23歲、技術員）、林志豪（30歲、工程師）、范瑜（29歲、無業）、賴駒馳（19歲、無業）、何家俊（24歲）、樊耀淦（28歲）、朱喬雋（23歲、程式設計師）、劉俊謙（24歲、文員）。

另涉金鐘金鐘道襲警案被告為許麗明（50歲、社工）。

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