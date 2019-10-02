【十一．示威】民間記者會斥警開「謀殺第一槍」 (15:49)

相關報道：盧偉聰稱警開槍射中五生「合理合法」

記者會於荃灣公立何傳耀紀念中學校外舉行，其間有市民數度投擲雞蛋，現場瀰漫惡臭。民間記者會指出，事發時開槍警員身穿全副武裝，示威者不能動其髮毛，認為警員開槍是違反了自衛前設。

何中學生：健仔是師弟妹榜樣

一名何中反修例關注組代表兼何中學生說，健仔在成績、運動及恆心上均是師弟妹的榜樣，健仔過去數月將心力用於反修例運動上，包括參與籌辦罷課及走上街頭，透露健仔常言「寧願死都不被捕」、「警員無性，拉你去打毋須理由」。他認為，健仔有如一個可靠大哥哥，義無反顧照顧師弟妹。

該何中學生質疑，警方過去一直以調查為由，拒絕公開8月31日港鐵太子站的閉路電視，惟警務處長盧偉聰昨在未經調查下，稱警員開槍是合情合理，說法草率。

校友引述校方承諾不會處分健仔

何中校長今早閉門會見校友。一名校友代表陳先生指出，校方在會面中承諾不會處分健仔，即使健仔被控告，校方亦會保留其學位。

校方稱，昨日收到不少家長電話，各有立場，校方需時整理意見，未能即時交代立場，日後再發聲明；健仔家屬欲低調處理事件，加上事件已進入法律程序，校方稱不便評論。校方強調，日後如再有類似情況，會支援同學，且不會處分。

校友促校方周五前回覆譴責警方否

陳先生認為，校方不評論猶如默許警方開槍，令同類事件重演，呼籲校長不用怕，「學生都不怕白色恐怖，香港人會支持你。」他要求校方於周五（4日）前作出適當回覆，包括是否譴責警方、具體支援程序為何，以及學校如何保護學生。

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