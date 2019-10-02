【十一．示威】荃灣站多項設施受損　港鐵維修員稱「浪費納稅人錢」 (16:38)

港鐵乘客兼荃灣居民蔡小姐表示，不知道示威者行動的出發點，但認為暴力和損壞公物就是不正確行為。她希望警察和示威者雙方均不要以暴易暴，又質疑警察開槍前是否有發出警告和依從既定程序，「若果情况混亂，就忘記守規，就是不專業，不適合做執法者」。她認為應徹查開槍警察事件，若該警員是混亂間無意開槍，應該向傷者道歉；若發現該警察蓄意向示威者心口開槍，應該即時停職，「其實可以向地開槍，我打仔都不會打心口，最多都是打腳，警察怎可這麼打別人的兒子呢？」她又指警方稱警察向示威者「膊頭附近」開槍屬誤導，「膊頭與心口差很遠」。

【15:30】港鐵稱示威者昨（1日）進入已關閉的荃灣站，毁壞停泊在月台的列車、售票機、出入閘機、閉路電視鏡頭等。記者今（2日）到荃灣站所見，站內多項設施被破壞而未能服務。下午2時許，有港鐵人員維修車站大堂的閉路電視。其中一名維修員呼籲不要再破壞港鐵設施，「其實這只是浪費納稅人的錢」。

記者所見，荃灣站月台幕門有10塊玻璃疑因受破壞，被換上嵌板，有職員守在月台；位於路面的D出口和E出口貼出告示，稱出口因設施受破壞而關閉，近D及E出口共有9部閘機拉起橙色膠帶。

至於荃灣站上層43部閘機中，3部暫停服務；11部售票機中，5部暫停服務並被蓋住；5部增值機中1部暫停，另有電子顯示屏未能使用。

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