【十一．示威】聲援中槍中五生　英華屯天學生今發起罷課 (15:00)

屯門天主教中學有學生上學前在門口舉起「與中槍學生同行」標語。屯門天主教中學同學反修例關注組稱，之後有70多名學生在校內罷課，他們在校方安排的特別室自修、看時事節目及與學生分享交流。對於有指「有人煽動學生走上街頭」的說法，關注組成員稱，煽動者正正就是香港政府，「學生走上街頭的原因只有簡單的6個字，民主、自由、未來，若今次我地唔企出來，香港會繼續活在腐敗的制度下，下一代將必遭殃。」

聖保羅書院有學生在小息手捂胸口默哀、唱《願榮光歸香港》、叫口號等。聖保羅書院反修例關注組召集人劉同學稱，目測全校有大約400人參與。劉同學稱，友校中五學生被警察槍擊，令學生憤怒，「大家都是追隨自由民主的同路人，更是年紀相近，難免心情沉重、憤怒。」他稱，學生在學身分，無阻要向警方表達對其濫暴的不滿，「要為共同的未來而奮鬥、吶喊。」

九龍華仁書院亦有學生趁小息聚集叫口號。九華反修例關注組成員批評，警方將濫用武器行為合理化，又質疑為何要瞄準學生左胸發射。他們呼籲同學在小息叫口號，將右手放左邊胸前，為受傷同學打氣，獲200人響應。

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